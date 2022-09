Grande Fratello Vip, tra i concorrenti arrivano Wilma Goich e Pamela Prati

(Foto dal sito del Grande Fratello)

ROMA – Wilma Goich è tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. È lo stesso Alfonso Signorini a confermarlo dalle pagine di Sorrisi e Canzoni. La cantante, classe 1945, è la seconda celebrità annunciata dal conduttore. Si aggiunge, infatti, a Giovanni Ciacci, il cui nome è stato ufficializzato lo scorso 3 giugno.

GRANDE FRATELLO VIP: I CONCORRENTI SARANNO SVELATI NELLE PRIME DUE PUNTATE

Signorini, quest’anno, punta a tenere sulle spine i telespettatori e continua a mantenere lo stretto riserbo sul cast che abiterà nella casa di Cinecittà. Bisognerà aspettare l’inizio del programma – e nello specifico le prime due puntate – per conoscere tutti i vip che hanno accettato di vivere la convivenza più spiata d’Italia.

Ventiquattro i concorrenti sui quali Singorini anticipa: “Ci saranno dei parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip. Vengono dal mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più”.

Intanto, Pamela Prati ha annunciato su Chi di essere nel cast. La showgirl aveva partecipato nel 2016 per poi abbandonare con la celebre frase “Chiamatemi un taxi”.

WILMA GOICH AL GRANDE FRATELLO VIP: “MI MANCHERÀ MIO NIPOTE”

In merito alla sua partecipazione, Wilma ha dichiarato che la cosa più difficile da affrontare sarà il distacco da suo nipote Gianlorenzo: “Da quando è mancata sua mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento”. Susanna, unica figlia avuta da Edoardo Vianello, è, infatti, morta il 7 aprile 2020. La Goich aggiunge però che l’esperienza del reality le servirà per prendersi un po’ di tempo solo per sé.

GRANDE FRATELLO VIP: QUANDO VA IN ONDA

L’appuntamento con la settima edizione è per il 19 settembre. Anche quest’anno è stato mantenuto il doppio appuntamento televisivo, il lunedì e il giovedì. In studio con Signorini, nel ruolo di opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

