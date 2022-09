Si abbassa i pantaloni e mostra il fondoschiena: denunciato

BOLOGNA- Si abbassa i pantaloni e mostra le natiche ai presenti. E’ successo l’altra sera in piazza Verdi, a Bologna. Protagonista un 34enne brasiliano, con precedenti di polizia, che è stato denunciato per atti osceni dai carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio.



Alla vista della pattuglia, un gruppo di cittadini si è avvicinato ai militari per avere alcune informazioni sulle modalità di accesso dei veicoli a motore nella zona a traffico limitato.

Mentre i carabinieri fornivano le informazioni richieste, un uomo adulto si è avvicinato, si è abbassato i pantaloni e ha mostrato il fondoschiena ai presenti. Il gesto non è passato inosservato ai cittadini e soprattutto ai carabinieri che dopo aver intimato al soggetto di rivestirsi immediatamente, lo hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Bologna.

