Venezia 79, Florence Pugh regina del red carpet: anche Pine la fotografa. Euforia sui social

ROMA – Florence Pugh arriva sul red carpet di Venezia e non ce n’è per nessuno. Se nella giornata di ieri il principe del Lido è stato Harry Styles, con il suo look alla Elton John, la regina della serata è sicuramente lei. A dare ancora più visibilità all’attrice inglese, protagonista insieme alla star del pop internazionale del film ‘Don’t Worry Darling’, il fatto che abbia disertato la conferenza stampa della mattina al Lido.

A fare chiarezza sull’assenza è stata Olivia Wilde, regista della pellicola e compagna di Styles, nonché pare, secondo i rumors, in aperta rivalità con Pugh per dei dissapori sul set. “Florence Pugh è una forza. Non è qui in conferenza perché impegnata in una produzione. Sono onorata di averla come protagonista e del suo contributo. Questa sera sarà con noi a festeggiare”, ha dichiarato Wilde.

E così è stato. In abito “stellare” firmato Valentino Pugh è arrivata sul red carpet rubando la scena perfino a Styles. Ad accompagnarla l’amatissima nonna Pat.

la dolcezza di florence nell’invitare sua nonna al suo primo festival di venezia 🫶🏻#venezia79 #dontworrydarling pic.twitter.com/4cfCPldhH2 — dile (@dilelannister) September 5, 2022

Sul tappeto rosso ad ammirare l’attrice anche il collega Chris Pine, che l’ha fotografata con una macchinetta analogica, accaparrandosi le simpatie del web e diventando in breve tempo trending topic su Twitter.

Chris Pine che fa le foto a Florence Pugh onestamente stanno vivendo la miglior vita #VeniceFilmFestival #Venezia79 pic.twitter.com/fgmUQ4YWXN — Sharon – Queen of sarcasm (@ah_okay_) September 6, 2022

Chris pine che ha una macchina fotografica analogica che fa foto a Florence letteralmente è me. pic.twitter.com/loEd27kszu — tizia innamorata di Chris Pine e Tom Cruise🌻 (@ethenalss) September 5, 2022

E l’ammirazione sui social per Pine è aumentata quando l’attore, insieme a gran parte del cast (Styles compreso) è stato posizionato, per la prima del film, nel centro della fila riservata al cast, a separare, posizionate agli estremi, Wilde e Pugh. Un caso?

il mio pensiero va tutto a chris pine e gemma chan vittime sacrificali di tutta questa situazione https://t.co/SDrl3bkNbq — rita 리타 ✨🌷 (@bambijoon_) September 5, 2022

Terminata la proiezione, gli applausi sono tutti per lei. Il cast si alza in piedi e applaude Florence Pugh che ringrazia, mentre Wilde sta a guardare. Tra la regista e il compagno Styles nessuno scatto di coppia, figuriamoci effusioni. Un bacio però scatta: protagonisti Nick Kroll e l’ex frontman dei One Direction. E l’amore alla fine trionfa.

📽 ~ Harry, il cast e la sala che applaudono Florence alla proiezione di #DontWorryDarling a #Venezia79✨ pic.twitter.com/ktDBaC7sAt — Harry Styles Italia🇮🇹 (@HStylesItalia) September 5, 2022

Harry Styles ha proprio detto piuttosto mi ridate del queerbater ma col cazzo che bacio sta qui. pic.twitter.com/C8uZYQjfcC — let me adore h&l²⁸🍓 (@advorelou) September 5, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it