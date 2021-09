Covid, 3.361 nuovi casi e 52 decessi. Lieve diminuzione delle terapie intensive

ROMA – Sono 3.361 i nuovi casi positivi al Covid (ieri 5.315) e 52 i decessi (ieri 49) registrati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Comprese le persone guarite e quelle che hanno perso la vita, sono almeno 4.574.787 quelle che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 129.567. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.309.200 e 3.977, mentre gli attuali positivi sono in tutto 136.020, -682 rispetto a ieri.

I tamponi totali, che comprendono quelli molecolari e quelli antigenici, sono stati 134.393, 125.363 in meno rispetto a ieri (259.756). Il tasso di positività in leggero aumento: 2,5% (l’approssimazione di 2,50%), mentre ieri era stato pari al 2%.

In crescita anche le degenze in area medica mentre fanno registrare una leggera diminuzione quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +86 (ieri +13), per un totale di 4.302 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -2 (ieri +3). Il totale dei malati più gravi sono ora 570, con 32 ingressi in rianimazione (ieri 37).