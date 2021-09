Dal Comune di Ruvo di Puglia tremila euro al campione paralimpico Mazzone per lo sport locale

BARI – La giunta comunale di Ruvo di Puglia (Bari) in occasione dei successi di Luca Mazzone alle Paralimpiadi di Tokyo, ha adottato una delibera con cui mette a disposizione dell’atleta un premio da 3mila euro “da devolvere a una o più organizzazioni o associazioni sportive locali che promuovono l’accessibilità allo sport da parte di persone con disabilità”. Lo rende noto il Comune in una nota.

Mazzone ha conquistato due medaglie di argento e una d’oro nel corso dei Giochi che si sono chiusi ieri.



