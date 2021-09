Dai Prelemi a Zoë Kravitz e Channing Tatum, la stagione dell’amore (vero o presunto)

BOLOGNA – Lockdown, distanziamento e mascherine non hanno certo contribuito alla socializzazione, anzi, spesso hanno creato fratture in relazioni forse non troppo solide. Solo con l’arrivo dell’estate e di maggiori libertà sono sbocciati nuovi amori, alcuni soltanto presunti, altri rifioriti dopo un lungo inverno.

ZOË KRAVITZ E CHANNING TATUM PAPARAZZATI A NEW YORK

Il gossip che sta tenendo Hollywood col fiato sospeso riguarda in particolare Zoë Kravitz, figlia del musicista Lenny e dell’attrice Lisa Bonet, paparazzata in più occasioni non particolarmente mondane con ‘Magic Mike’ Channing Tatum. Secondo fonti vicine alla presunta coppia, i due avrebbero cominciato a frequentarsi ‘in amicizia’ per poi scoprire di essere legati da qualcosa di più profondo. Nel frattempo a noi comuni mortali appassionati di commedie romantiche non resta che scorrere le foto dei loro incontri furtivi a New York, dove pranzano insieme, camminano fianco a fianco, lei si fa portare sulla bicicletta abbracciandolo alle spalle, ride di gusto alle sue battute. Insomma, il (breve) matrimonio con il collega Karl Glusman sembra essere un capitolo chiuso per Zoë , così come la relazione di Channing con la cantante Jessie J, giunta al capolinea circa un anno fa. Chissà se avremo presto qualche conferma dagli interessati, ma intanto prepariamoci: meglio ‘Tatumvitz’ o ‘Kravitzum’?

JENNIFER ANISTON E DAVID SCHWIMMER INSIEME? LUI DICE CHE SONO SOLO ‘FRIENDS’

Rachel e Ross insieme anche fuori dal set? Per tanti fan sarebbe un sogno che si realizza, ma non per i diretti interessati, che hanno smentito categoricamente di avere una relazione sentimentale. Secondo i tabloid americani, la scintilla tra Jennifer Aniston e David Schwimmer sarebbe (ri)scoccata in occasione della reunion di ‘Friends’. Sul divano più famoso del piccolo schermo, i due attori poco più che cinquantenni avrebbero confessato di aver provato interesse reciproco ai tempi della serie, mai trasformato in una relazione perché entrambi sempre impegnati con altre persone. E ora che sono entrambi single?

A VOLTE RITORNANO: DAI BENNIFER A TIMOTHÉE E LILY ROSE

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno dimostrato al mondo che la minestra riscaldata non è affatto male, anzi. Matrimoni, relazioni, figli e una lunga distanza non hanno infatti intaccato l’intesa tra i due, di nuovo innamorati dopo 18 anni da quella storia glam finita sotto i riflettori. Oggi, cinquantenni, sono ancora due sex symbol senza eguali, separati ma soprattutto insieme.

Lui è l’attore del momento, lei è figlia della (ex) coppia più bella del cinema, quella formata da Johnny Depp e Vanessa Paradis. Si tratta di Timothée Chalamet e Lily Rose Depp, già insieme nel 2018 dopo un galeotto incontro sul set di ‘The King’, poi la crisi, la separazione, la relazione di lui con l’attrice messicana Eiza Gonzalez, poi finita nel giro di breve. Tra una ripresa e l’altra, i due belli di Hollywood sono stati più volte avvistati a zonzo per le strade di New York, in solitudine ma a pochi metri di distanza. Bizzarro, no? Lo scopriremo presto, o forse l’estate prossima quando verranno avvistati a scambiarsi effusioni su uno yacht al largo di Capri.

E IN ITALIA? I RE DEL GOSSIP SONO TOMMY E TOMMY, I PRELEMI, SANGIO E GIULIA

In Italia il gossip è tutto concentrato su due giovanissimi: Sangiovanni e Giulia. Lui cantante, in testa alle classifiche con la hit estiva ‘Malibu’, lei ballerina vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’, dove si sono conosciuti e innamorati. “Concentratevi sulla mia musica e sulla sua danza – ha raccomandato ai fan il cantante veneto attraverso una serie di storie-sfogo su Instagram – Non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata“. L’invettiva di Sangio arriva dopo alcuni rumors su un presunto tradimento.

Da Giulia Stabile e Giulia Salemi, ormai stabilmente impegnata nella coppia soprannominata ‘Prelemi’, formata insieme al musicista Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili, nella vita e sui social. Domenica scorsa un video sul canale instagram di Giulia la ritrae mentre acchiappa il bouquet al matrimonio di una coppia di amici. E lui? Nella clip se la dà a gambe.

Incrocio di vite e di reality per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, vincitore del Gf Vip uno, trionfatore morale di Amici l’altro. I due hanno cominciato a fare coppia fissa agli eventi a inizio estate, per poi trascorrere insieme quasi tutte le vacanze estive.