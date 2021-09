Comunali Napoli, ‘metti una sera a cena’ tra Clemente e de Magistris

NAPOLI – Conversazioni informali e sorrisi tra Alessandra Clemente, candidata sindaca di Napoli, e l’attuale primo cittadino Luigi de Magistris, che di Clemente è stato il talent scout.

La foto di una cena in un ristorante napoletano, non lontano dal comitato elettorale di Clemente, rimanda all’idea di un sostegno da parte dell’ex pm e di quello spicchio di giunta che non ha voltato le spalle all’ex assessora arancione: i fedelissimi Luigi Felaco e Rosaria Galiero, il vicesindaco Carmine Piscopo, Donatella Chiodo e Giovanni Pagano.