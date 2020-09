VIDEO | Venezia77, in ‘Assandira’ di Mereu il turismo esasperato in Sardegna

“Non vorrei che ‘Assandira’ venisse considerato come un film solamente sardo, perche’ e’ pensato per qualsiasi luogo anche se il microcosmo e’ quello della terra in cui sono cresciuto”, ha dichiarato Mereu in un’intervista all’agenzia Dire. “La cosa che piu’ mi interessava raccontare e’ il rapporto padre-figlio, perche’ e’ il confronto tra due mondi lontani, che non si parlano”. “C’e’ poi una protagonista femminile che sembra quasi una dark lady, il suo comportamento determina le azioni degli altri, ma anche lei e’ un po vittima”, ha spiegato regista. Ai microfoni della Dire Mereu ha raccontato anche di come e’ stato lavorare con Ledda, indimenticabile autore di quel ‘Padre padrone’ autobiografico. che racconta come da piccolo sia stato strappato alla scuola per fare il pastore. “E’ stata un’avventura per certi versi avvincente, non facile. All’inizio era restio a partecipare al film. Nel tempo si e’ costruito un mondo in cui lui vive benissimo dove coltiva i suoi interessi per cui aveva difficolta’ a rinunciarci. Io credo che lo abbia convinto il mio grande desiderio di raccontare questa storia”.

Quindi Mereu ha commentato l’aumento dei casi di Coronavirus in Sardegna. “C’e’ una bizzarra assonanza tra la storia del nostro film e quello che e’ avvenuto in questi giorni, perche’ sia il libro (‘Assandira’ ndr) prima che il film dopo sono stati in qualche modo profetici, cioe’ un uso smodato di un luogo puo’ portare a una degenerazione di quel luogo”, ha dichiarato. “La Sardegna e’ un luogo che era a luglio considerato un eden dal punto di vista della diffusione del coronavirus- ha spiegato il regista ai microfoni della Dire- perche’ eravamo a un numero zero di contagi. Nel momento in cui si e’ accettato di fare arrivare i turisti, che comunque muovono l’economia di quel luogo, si sapeva che ci si apriva questo rischio. Ora biasimare chi lo ha fatto ha poco senso, perche’ voglio dire non e’ che c’e’ stata una levata di scudi generale, e poi e’ difficile stabilire cosa sarebbe potuto avvenire altrimenti”.