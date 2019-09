VIDEO | Roger Waters a Venezia: “Salvini? Per fortuna che se n’è andato”

VENEZIA – “Confesso di sapere molto poco della nuova coalizione, so molto poco su di loro. Per quello che so su Salvini posso dire: per fortuna se ne e’ andato. Almeno temporaneamente. Potrebbe esserci una recrudescenza di neo fascismo in Italia, perche’ sta risorgendo in tutta Europa”. Con queste parole con il cantante Roger Waters ha aperto a Venezia la conferenza stampa di presentazione del film- concerto “Roger Waters Us + Them”, rispondendo a una domanda dell’agenzia Dire.

“Sappiamo cdi Boris Johnson nel Regno Unito, ma anche della Polonia e dell’Ungheria. Sono tempi difficili, chi ha il potere mette le persone le une contro le altre e a mantenere il potere sulle nostre vite. Continuano a distruggere il nostro bellissimo pianeta senza pensare ai bambini e alle generazioni che verranno”. “Se non ci mettiamo insieme e resistiamo alle nuove forze neoliberiste e neofasciste che stanno facendo collassare il nostro pianeta, non ci sara’ niente da passare alla nuove generazioni”, ha concluso Waters.

“Roger Waters Us + Them”

Girato ad Amsterdam nel 2017, “Roger Waters Us + Them” racconta l’omonimo tour sold-out di Waters, che ha radunato piu’ di 2 milioni di spettatori in tutto il mondo, un evento non solo musicale ma anche politico, che l’ex leader dei Pink Floyd ha utilizzato per affrontare tematiche come il razzismo, la guerra e i diritti umani.