Micucci (Amref): “Ministro Di Maio, abbia fiducia nelle ong”

ROMA – “E’ importante tornare a iniettare fiducia nel mondo della cooperazione allo sviluppo e delle ong, visti i duri attacchi degli ultimi anni. Non solo rispettando gli accordi in merito ai fondi pubblici, dato che negli ultimi mesi si e’ parlato di enormi tagli a riguardo, ma anche continuando un proficuo dialogo con i Paesi africani”.

Questo il suggerimento che il direttore di Amref Health Africa in Italia, Gugliemo Micucci, offre al neoministro degli Esteri, Luigi Di Maio, cosi’ come si legge in una nota.

Secondo Micucci sono “di buon auspicio le prime dichiarazioni del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale”, che ieri, nel suo messaggio di saluto alla diplomazia italiana, ha dichiarato che l’Africa “non puo’ essere piu’ vista solo come motivo di preoccupazione ma come opportunita’ per individuare nuovi partner strategici attraverso i quali incrementare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese”.

“Doveroso” giudica Micucci anche il passaggio sul “rivedere Dublino”, che puo’ essere lo “snodo di importanti partite a livello di politica estera e di diritti umani”.

Dall’Etiopia, dove e’ in missione, Micucci ha detto ancora: “purtroppo negli ultimi anni l’idea dell’Africa, in Italia, e’ passata da continente povero ma buono a terra di conflitti e invasori. Riformulare il punto di vista delle persone verso l’Africa, aiutare a guardarla da una prospettiva diversa, puntando sul suo potenziale, e’ un buon punto di partenza.

L’Africa- ha sottolineato il dirigente- non e’ ferma, anche se molti restano i punti critici”. Continua Micucci “proprio dall’Etiopia, il secondo Paese piu’ popoloso dell’Africa, con grandi potenzialita’ e fragilita’, osserviamo la vitalita’ di un continente che vuole essere protagonista. Noi Italiani, per vicinanza, non possiamo non cogliere le opportunita’ e le sue sfide. Sfide che sono dell’Africa e del mondo intero”.

Amref, tra le principali organizzazioni non governative impegnate per la salute in Africa, fa notare che le curve dei dati dal 2000 ad oggi parlano di un miglioramento di molti indicatori di malattia e poverta’, come la mortalita’ infantile o la mortalita’ materna. Un miglioramento che, valutano gli esperti, ha pero’ un ritmo troppo lento per raggiungere gli Obiettivi Onu di Sviluppo del 2030, e che consegna ancora dati drammatici.

Secondo l’Ong, sostenere quel ritmo, quel cammino, senza mai sostituirsi ai veri protagonisti – gli Africani – deve essere lo scopo dei governi, della societa’ civile e delle organizzazioni. In conclusione il direttore Micucci presenta un invito al ministro degli Esteri Di Maio: “a fine ottobre Amref Health Africa in Italia lancera’ il suo primo rapporto sull’Africa e saremmo veramente lieti di poterLa invitare. Ovviamente, ulteriore invito che vorremmo porgere al Ministro sarebbe quello di poter visitare i nostri progetti di sviluppo in Africa”.