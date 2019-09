La ministra Bellanova lusingata da Enzo Miccio. E lei: “Io, sincera come una donna”

ROMA – “Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me Teresa Bellanova è #EnzoMiccioApproved“. Il wedding planner più famoso del piccolo schermo commenta e apprezza l’outfit della neo ministra alle Politiche agricole. Non tarda la risposta della Bellanova che twitta: “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu“.

Un commento, si potrebbe dire, quasi alla faccia, dell’offensivo tweet dell’ex politico Daniele Capezzone: “Halloween o Carnevale?”, aveva twittato con evidente intento irrisorio, pubblicando una foto di Bellanova al Quirinale.

Teresa Bellanova è stata una dei pochi ministri che durante il giuramento ha osato un bell’abito colorato.

