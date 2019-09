Caporalato, blitz nel catanese scopre sei operai in nero. Multe da trentamila euro a chi li sfruttava

PALERMO – Un laboratorio abusivo di trasformazione di prodotti ortofrutticoli è stato scoperto dai carabinieri del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro in un magazzino di Misterbianco, nel Catanese. All’interno lavoravano sei operai di origine nigeriana, tutti in nero: la trasformazione dei prodotti, inoltre, avveniva “in un ambiente angusto – spiegano i carabinieri – e senza indumenti protettivi” mentre gli operai erano stati reclutati “in barba alle più elementari norme nazionali e comunitarie sulla tutela dei lavoratori”. Uno dei sei, inoltre, era privo del permesso di soggiorno. L’attività è stata chiusa, mentre sono state elevate multe per trentamila euro all’imprenditore che è stato anche denunciato per l’assunzione del lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno.