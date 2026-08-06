venerdì 7 Agosto 2026

VIDEO | Il commovente messaggio di Vecchioni a Guccini: “Mi batti sempre sul tempo, comincia a versare vino”

"Comincia a versare vino. Non fare che ti raggiunga con il bicchiere vuoto": il saluto social di Vecchioni a Guccini

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 6-8-2026 ore 23:47Ultimo aggiornamento: 6-8-2026 ore 23:47

ROMA – “Anche stavolta, come sempre, dovevi battermi sul tempo. Non posso, non devo mai pensarti lontano, ma sempre qui come alle Dame, al Tenco o da Vito, burbero, dilagante, geniale, eterno amico mio: comincia a versare vino. Non fare che ti raggiunga con il bicchiere vuoto”. È il messaggio di commiato postato sui social da Roberto Vecchioni per il ‘collega’ e amico di una vita Francesco Guccini, morto oggi a 86 anni: il cantautore posta anche un breve video dove scorrono immagini della loro amicizia che ha attraversa decenni di musica e tanto altro. Molte fotografie sono in bianco e nero.

Il commiato di Roberto Vecchioni a Francesco Guccini

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