venerdì 7 Agosto 2026

VIDEO | Bologna canta Guccini: concerti improvvisati in via Paolo Fabbri e piazza Maggiore

Tanti cittadini sono scesi in strada, nel giorno della morte di Guccini, per rendere omaggio al 'Maestro' e cantare le sue canzoni in concerti spontanei e improvvisati

di Marcella PirettiData pubblicazione: 6-8-2026 ore 22:55Ultimo aggiornamento: 7-8-2026 ore 8:07

BOLOGNA – Concerti improvvisati a Bologna per ricordare Francesco Guccini, il cantautore scomparso oggi 6 agosto all’età di 86 anni. In modo spontaneo, questa sera, tante persone (e tanti musicisti) si sono riversati in strada per ricordare il ‘Maestro’. E così si sono improvvisati concerti in via Paolo Fabbri, la strada dove Guccini ha sempre vissuto quando stava a Bologna e poi anche in piazza Maggiore. Sui social circolano tanti video di queste iniziative improvvisate, rilanciate anche dal sindaco Matteo Lepore. I video sono tratti da ‘About Bologna magazine’ e ‘Cantate Bologna’. La città di Bologna osserverà una giornata di lutto cittadino, sabato 8 agosto, in concomitanza con le esequie del cantautore amato in tutta Italia.

A Bologna concerti improvvisati per Guccini in via Paolo Fabbri
In via Paolo Fabbri a Bologna si canta Francesco Guccini
Bologna ricorda Guccini, concerto improvvisato in piazza Maggiore
Bologna canta in strada per ricordare Guccini

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