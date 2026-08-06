VIDEO | Bologna canta Guccini: concerti improvvisati in via Paolo Fabbri e piazza Maggiore

BOLOGNA – Concerti improvvisati a Bologna per ricordare Francesco Guccini, il cantautore scomparso oggi 6 agosto all’età di 86 anni. In modo spontaneo, questa sera, tante persone (e tanti musicisti) si sono riversati in strada per ricordare il ‘Maestro’. E così si sono improvvisati concerti in via Paolo Fabbri, la strada dove Guccini ha sempre vissuto quando stava a Bologna e poi anche in piazza Maggiore. Sui social circolano tanti video di queste iniziative improvvisate, rilanciate anche dal sindaco Matteo Lepore. I video sono tratti da ‘About Bologna magazine’ e ‘Cantate Bologna’. La città di Bologna osserverà una giornata di lutto cittadino, sabato 8 agosto, in concomitanza con le esequie del cantautore amato in tutta Italia.

A Bologna concerti improvvisati per Guccini in via Paolo Fabbri

In via Paolo Fabbri a Bologna si canta Francesco Guccini

Bologna ricorda Guccini, concerto improvvisato in piazza Maggiore