VIDEO | Detenuto in diretta social dal carcere di Poggioreale: la denuncia

NAPOLI – “Abbiamo ricevuto la segnalazione del video di una diretta social realizzata, secondo i denuncianti, dall’interno del carcere di Poggioreale. Nel video, che accuratamente non mostra i volti dei presenti, è possibile notare la partecipazione di almeno tre detenuti, dei quali uno si esibisce addirittura nel canto tra gli apprezzamenti dei presenti, mentre sullo schermo scorrono le chat della diretta dove i partecipanti gli augurano di uscire presto“. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video e che si recherà nel carcere partenopeo in settimana.



Per il parlamentare, che sottolinea “non è la prima volta che accade”, è “inaccettabile l’arroganza criminale e la sfrontatezza di chi, invece di meditare sui crimini commessi e sulla necessità di riabilitazione, ritiene di poter fare dirette social dalla cella. Come se nulla fosse, nella certezza di impunità e in spregio di ogni regola”. Le immagini oggetto della denuncia del parlamentare sono state condivise con le autorità competenti “per risalire all’identità dell’autore della diretta”. “Ritengo indispensabile potenziare le attività di web patrolling e di controllo nei penitenziari per arginare – conclude Borrelli – un fenomeno che rischia di diventare dilagante”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it