Gli Imagine Dragons a Roma: rock e commozione al Circo Massimo per l’unica data italiana del Mercury World Tour

ROMA – Un anno dopo l’exploit italiano all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, gli Imagine Dragons rinnovano la loro storia d’amore con l’Italia a Roma. Ieri il concerto del Mercury World Tour al Circo Massimo. Unica data italiana del 2023. Presenti un tappeto di 70mila fan di tutta Italia e non solo, che – a memoria – hanno cantato ogni singola canzone del repertorio della band.

E il pubblico ha cantato anche quando Dan Reynolds, frontman della band formata da Wayne Sermon (chitarre), Ben McKee (basso, tastiere) e Daniel Platzman (batteria e percussioni), si è commosso non riuscendo a interpretare “Waves”. “Questa canzone- ha spiegato- è dedicata a due miei amici che non ci sono più. Celebriamo la vita. La bellezza di essere qui, insieme. Vivete al massimo ogni giorno, come se fosse l’ultimo. Non è un luogo comune”.

E il cantante ha ringraziato più volte i presenti al Circo Massimo: dai più piccoli che ha incitato a seguire i propri sogni, qualsiasi essi siano, ai più grandi, sventolando anche una bandiera arcobaleno. “Grazie per averci donato questo regalo, sono sopraffatto. Non ho le parole per esprimere cosa provo. Grazie per cantare con noi, grazie per condividere la vostra cultura. Siete una bellissima vista”, ha detto Reynolds.

#ImagineDragons ieri al Circo Massimo sono stati incredibili. Dan Reynolds oltre ad essere un grande performer, bello come il sole, è anche un cuorone. Emozionarsi così davanti ai 70mila di Roma è solo per i grandi pic.twitter.com/wdGYy3SkVD — Ida Di Grazia  (@IdaDiGrazia) August 6, 2023

E l’emozione si è fatta sentire in ogni atto del concerto: quasi due sotto il segno delle hit. “Believer”, “It’s time”, “Thunder”, “Whatever it takes”, “On top of the world”, “Radioactive”, “Bones”, solo per citare alcuni pezzi storici. Occhi lucidi anche per “Follow you”, “Next to me”, “Demons”.

Roma oggi sorride per la quasi chiusura della stagione estiva dei concerti – correlata da fuochi d’artificio finali – e si prepara ad accogliere lo show di Travis Scott, domani sera sempre al Circo Massimo. Qui il piano mobilità.

Grandissimi #ImagineDragons al Circo Massimo. Sempre più bravi pic.twitter.com/vsx1w9vSSI — Marco Castelnuovo (@chedisagio) August 5, 2023