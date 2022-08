A Castel Gandolfo 35enne salvato dai bagnanti grazie al corso di primo soccorso dell’Asl

ROMA – “Questo pomeriggio un uomo di 35 anni, che rischiava di annegare al lago di Castel Gandolfo, è stato soccorso dai bagnanti che solamente alcune ore prima, nella mattinata, avevano effettuato un corso di BSLD (manovre di primo soccorso con impiego di defibrillatore) promosso dagli operatori sanitari della Asl Roma 6 per la sicurezza in mare e nei laghi. Grazie al pronto utilizzo del defibrillatore l’uomo è stato salvato. Un episodio che dimostra quanto sia importante la sicurezza in mare e nei laghi”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



“Queste iniziative formative producono effetti benefici multidimensionali: ci aiutano a salvare vite; avvicinano le istituzioni ai cittadini; ci rendono persone migliori. I miei ringraziamenti vanno ai nostri operatori sanitari, che si stanno dedicando con grande passione a questo progetto” ha concluso il direttore generale della Asl Roma 6, Cristiano Camponi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it