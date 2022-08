VIDEO | Incendio nella pineta di Castel del Monte, in fumo 80 ettari di bosco

BARi – Sono finora una ottantina gli ettari di vegetazione andati in fumo a Castel del Monte, Andria (Barletta – Andria – Trani) dove dal primo pomeriggio di oggi un vasto incendio ha distrutto bosco e altro tipo di arbusti. Il maniero federiciano, assieme alle ville private e alle strutture ricettive, è stato evacuato. Le fiamme hanno raggiunto la pineta del castello e sul posto oltre al personale dell’Agenzia regionale per le risorse irrigue e forestali della Regione Puglia, ai forestali, ai vigili del fuoco e ai volontari di protezione civile, stanno operando due canadair decollati da Ciampino che finora hanno effettuato una ventina di lanci.

L’incendio non è il solo in corso in Puglia. Nel Foggiano un incendio ha distrutto 30 ettari di vegetazione a Celle San Vito, paese sui monti dauni e le fiamme sono state spente dopo 4 ore di intervento. Ad Alberona invece, un incendio ha distrutto 15 ettari del bosco di Tuoro mettendone a rischio altri 50. Qui è atteso l’arrivo di un canadair decollato da Lamezia Terme.



A Statte (Taranto) in zona Caggiano sono andati in fumo dieci ettari di bosco e personale Arif, vigili del fuoco, carabinieri forestali aiutati da un fire boss partito da Grottaglie (Taranto) sono impegnati nello spegnimento del rogo: a rischio ci sono 30 ettari di vegetazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it