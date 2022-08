Pole position per Zarco al Gran Premio di Gran Bretagna

ROMA – È di Johann Zarco la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, 12esimo appuntamento del Mondiale MotoGP, in programma domani dalle 14. Il pilota della Ducati Pramac ha girato con il tempo di 1’57″767, precedendo Maverick Vinales su Aprilia e Jack Miller sulla Ducati ufficiale. Fabio Quartararo scatterà dalla quarta posizione, seguito da Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò, protagonista di una brutta caduta nelle quarte prove libere. In top 10 ci sono Bezzecchi (settimo), Bastianini (ottavo) e Marini (decimo).

“CONTENTISSIMO DELLA POLE A SILVERSTONE”

“Sono contentissimo. Ottenere la pole su una pista storica come quella di Silverstone è motivo di orgoglio. Oggi penso di aver fatto uno step in più e speriamo di confermarci domani in gara”. Lo dichiara, ai microfoni di Sky Sport, Johann Zarco, dopo la pole ottenuta nel GP di Gran Bretagna.

