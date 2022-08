Calenda: “Retroscena complicati, Pd decida cosa vuole diventare”

ROMA – “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Li eravamo, li siamo rimasti”. Cosi’ Carlo Calenda, su twitter.

CALENDA CITA FELTRI: “PD DECIDA COSA VUOLE DIVENTARE“

“Il Pd decida che cosa intende diventare, se un partito di sinistra riformista, o un partito di sinistra dura e pura. L’uno e l’altro, in nome dell’emergenza fascismo, non funziona più. Anzi, non ha mai funzionato”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter, citando il direttore di Huffington Post Mattia Feltri.

