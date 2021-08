Prevista acqua alta a Venezia: sabato sera l’8% della viabilità pedonale sarà sommerso

VENEZIA – Alle 22.50 di sabato 7 agosto la marea a Venezia raggiungerà un picco di 105 centimetri, e l’8% della viabilità pedonale cittadina sarà sommersa. Lo prevede il Centro Maree, secondo cui il livello dell’acqua potrebbe mantenersi attorno ai 100 centrimetri tra le 21.30 e le 00.30. Il valore “è anomalo per la stagione” sottolinea il Centro maree. Ed in effetti l’acqua alta a Venezia non era attesa prima dell’autunno.