Tokyo 2020, doppietta Italia nella 20 km di marcia: oro anche per Antonella Palmisano

Dalla nostra inviata Erika Primavera

TOKYO – Splendida doppietta di ori per l’Italia della marcia: Antonella Palmisano è medaglia d’oro nella 20 km di marcia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in 1h29″12. Medaglia d’argento per la colombiana Sandra Lorena Arenas, bronzo per la cinese Hong Liu. Un successo che bissa quello di Massimo Stano nella prova maschile. Quello conquistato dalla 30enne pugliese è l’ottavo oro della delegazione italiana ai Giochi giapponesi, il quarto che arriva dall’atletica dopo i primi posti di Stano, Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Eguagliato inoltre il record di medaglie azzurre in una singola edizione: sono 36, come a Los Angeles 1932 e Roma 1960.