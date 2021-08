I residenti a San Marino vaccinati con Sputnik saranno esentati dal green pass

ROMA – “In questo decreto diamo una prima risposta alle persone che hanno fatto il vaccino Sputnik a San Marino“. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del nuovo decreto sul green pass da parte del Consiglio dei Ministri, ha spiegato che “fino al 30 ottobre ci sarà l’esenzione dal green pass per i residenti vaccinati di San Marino ma questo non significa riconoscere il vaccino russo. Noi riconosceremo Sputnik solo quando sarà approvato dall’Ema“, ha sottolineato Speranza.

