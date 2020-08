Basilicata, giunta regionale dichiara decaduto il direttore generale dell’Ospedale San Carlo

POTENZA – La giunta regionale della Basilicata, nella seduta che si e’ svolta nel pomeriggio di oggi ha approvato una delibera con la quale dichiara decaduto il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Massimo Barresi. La giunta ha preso atto della sentenza del Tar che ha dichiarato illegittima la nomina avvenuta in regime di prorogatio durante il governo di Marcello Pittella, in quanto non motivata in maniera adeguata. Il Tar ha accolto il ricorso dell’attuale direttore amministrativo dell’Asp, il potentino Giuseppe Spera, tra i candidati al ruolo di direttore generale del San Carlo. Tra le motivazioni della decisione del Tribunale amministrativo, la designazione avvenuta “per difetto di attribuzione” a legislatura scaduta e “la non correttamente motivata scelta” non ricaduta su Spera, “maggiormente qualificato”. La prossima settimana la giunta tornera’ a riunirsi e in quella circostanza verra’ nominato un commissario.