Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore: “Per superare il dolore medito”

ROMA – “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”. Giovanni Allevi in un post su Instagram torna ad aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute con una foto che lo vede sul letto con un gattino in braccio. Il compositore in cura all’Istituto dei Tumori di Milano aveva scritto l’ultimo post a Pasqua dicendo che le ultime analisi erano positive.

La diagnosi di mieloma per Giovanni Allevi è arrivata lo scorso anno dopo che il 54enne marchigiano si è fatto curare per dei dolori lancinanti che aveva alla schiena.

In tantissimi commentano il post, tra vip e non sono tanti i messaggi di incoraggiamento: “Sono affetta anch’io dalla tua stessa malattia, stesso periodo, so come stai soffrendo ti capisco chi più di noi ammalati ti può capire, io il cappello l’ho tolto o bandana che dir si voglia, i capelli piano piano stanno ricrescendo ma ogni giorno ce n’è una dolori nuovi, paure nuove, sai che la nostra vita non sarà mai più quella di prima il mieloma è una brutta bestia, un tumore cronico che non ci scrolliamo più, tanto amore e pazienza tanta”.