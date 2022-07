Cesare Cremonini annuncia il tour nei palazzetti: le date

ROMA – Dopo il viaggio negli stadi di tutta Italia con oltre 310mila biglietti venduti, Cesare Cremonini continua l’avventura live nei palazzetti. Il cantautore annuncia sei appuntamenti che lo vedranno protagonista il prossimo autunno.

1-2 novembre, Roma – Palazzo dello Sport

7-8 novembre, Bologna – Unipol Arena

13 e 14 novembre, Milano – Mediolanum Forum

I biglietti e i pacchetti vip saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di domani 7 luglio. Per accedere alla presale, basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale partirà alle 11 di venerdì 8 luglio su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.

