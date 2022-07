Alla quattro giorni di DigithON anche Letta e Conte

BARI – Enrico Letta, Matteo Bassetti, Alberto Matano, Barbara Gallavotti, Mara Venier e Giuseppe Conte sono alcuni degli ospiti dell’edizione 2022 di DigithON la più grande maratona digitale italiana che torna in presenza a Bisceglie, dal 7 al 10 luglio prossimi. Saranno quattro giorni non-stop, in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia da coronavirus, con una full immersion nel mondo del digitale, 48 ore di competition tra le 100 startup finaliste, confronto con le aziende, formazione, grandi eventi e momenti di approfondimento con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese.

Si inizia alle 19:30 di giovedì. Dopo i saluti di Francesco Boccia, ideatore e fondatore della manifestazione, si entrerà subito nel vivo con Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico e le riflessioni su “La democrazia e le sfide del mondo digitale”. Il benvenuto di Letizia D’Amato, presidente DigithON, introdurrà Mariangela Marseglia, Country manager Italia, Spagna, Portogallo di Amazon, che sarà intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella su “Il ruolo dell’innovazione e della sostenibilità nella crescita aziendale”. Venerdì in cartellone il fisico, musicista, professore e influencer Vincenzo Schettini che terrà una “Lezione con… La fisica che ci piace” e la giornalista e conduttrice di La7 Myrta Merlino parlerà con il Presidente Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di come “L’evoluzione della rete cambia la politica”.

Sabato 9 luglio toccherà alla giornalista, scrittrice, divulgatrice scientifica e conduttrice di Rai3 Barbara Gallavotti con “Oltre i confini invisibili: la sfida della cittadinanza scientifica” e, a seguire, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con Tobias Piller, già corrispondente per l’economia italiana del “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, illustrerà il “Case history: regione Lazio e innovazione”.

La gara tra le startup avrà inizio venerdì. Come sempre i finalisti avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di investitori e risponderanno alle domande degli analisti per vincere il trofeo DigithON 2022 e gli altri numerosi premi messi a disposizione dalle aziende partner. Sabato riprenderà un’intensa giornata di startup competition fino alle 19, con tanti momenti di approfondimento. L’ultima giornata di DigithONsarà dedicata come sempre alla premiazione dei progetti vincitori, talk e riflessioni conclusive rivolte al futuro. Nel corso della maratona non mancheranno gli spazi dedicati alla formazione con i DigithON Boot Camp, corsi di programmazione gratuiti a cura di AuLab.

