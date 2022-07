Jovanotti porta i fan nel backstage del Jova Beach Party grazie al metaverso

ROMA – Un tour del retro palco, del backstage e del camerino grazie al metaverso. Nasce il ‘Jovaverso’, la realtà aumentata che permetterà ai fan di Jovanotti di esplorare i concerti del Jova Beach Party da un’altra prospettiva. Partito da Lignano Sabbiadoro, il tour arriva così anche in digitale, grazie alla collaborazione con Tim, main sponsor dei live.

L’ESPERIENZA VIRTUALE NEL JOVAVERSO

Dopo aver creato il proprio avatar, i fan si ritroveranno catapultati su un’isola speciale immersi nel suono del mare e della natura. Grazie ad un sound system ricostruito in stile fumettistico, i potranno scegliere la loro canzone preferita e iniziare l’esperienza virtuale esplorando l’isola del Jovaverso. Ogni visitatore avrà la possibilità di scegliere e indossare uno dei cappelli preferiti di Lorenzo e lasciare un segno del proprio passaggio sull’isola piantando un fiore con il proprio nome e scoprendo cosa hanno lasciato i fan sbarcati prima di lui. Continuando la passeggiata i visitatori incontreranno un iconico albero decorato con i versi più amati delle canzoni dell’artista e si ritroveranno davanti alla celebre tenda perfettamente ricostruita come il reale camerino di Lorenzo al Jova Beach Party. Il cantante li inviterà ad entrare, a curiosare tra gli oggetti che gli sono più cari e li porterà nel suo mondo.

Il Jovaverso è un’iniziativa realizzata da Tim all’interno della sua piattaforma proprietaria di eXtended Reality e sarà disponibile nell’area Tim in tutte le tappe del Jova Beach Party 2022 e dal 7 luglio nei negozi Tim di Roma, in piazza Colonna/via del Corso e di Milano, in piazza Gae Aulenti.

