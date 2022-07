Dire Tv, il nuovo canale televisivo ‘all news’ live 24 ore su 24

ROMA – Nell’ambito del ridisegno complessivo dell’agenzia di stampa nazionale di proprietà del Gruppo SiliconDev, è operativa tv.dire.it, il servizio video Live e On-demand con una proposta di contenuti a 360 gradi: dalle interviste agli approfondimenti, dai tg agli eventi in diretta streaming, con una copertura completa da tutte le regioni. Dall’attualità alla politica, dalle interviste ai rappresentanti delle istituzioni agli approfondimenti su cronaca, economia, sanità, ambiente, digitale, cultura, sport, esteri, costume, spettacolo e naturalmente una completa copertura da tutte le Regioni italiane.

Grazie alla piattaforma di distribuzione video Live e On-demand e Digital Asset Management Uvin Quibyt (www.uvin.com) è possibile fruire in piena mobilità sia del canale Live che dell’importante offerta On-demand.

Con la nascita di Dire Tv, l’Agenzia di stampa Dire mette in campo una campagna di comunicazione a tutto tondo – on e off line – dai tratti visivi non convenzionali. Il visual della campagna, infatti, fa eco a elementi di immaginario collettivo propri dell’industria del food e non solo: un cartone della pizza, il packaging per hamburger, una tazza da caffè americano, del nastro adesivo e tanto altro. Sugli oggetti il logo di Dire Tv come a dire “mettiamo (e facciamo) video su tutto” e di fianco al claim-annuncio “è nata Dire TV” è associata, di volta in volta, una frase che crea un gioco di parole con gli oggetti.

L’Agenzia Dire nasce nel 1988 e si specializza, nei suoi primi anni di attività, sulle dinamiche politiche parlamentari. Nel corso del tempo matura un’esperienza a tutto campo che la porta ad affermarsi tra le principali agenzie di stampa italiane grazie al completo servizio di informazione offerto. Oggi è un punto di riferimento importante per le istituzioni e le principali testate nazionali e regionali, aziende, enti e associazioni. Ha una ramificata presenza regionale con corrispondenti che coprono tutta l’Italia e dieci sedi operative. Realizza 33 notiziari quotidiani d’informazione: 13 notiziari tematici nazionali e 20 notiziari regionali, che producono sette giorni su sette, con una media di oltre 2.000 lanci al giorno anche multimediali, sei newsletter, sette Tg e Gr tematici.

