Fedez a cena con nonna Luciana: l’appuntamento diventa virale

ROMA – Fedez a cena con una donna che non è Chiara Ferragni. A rubare il cuore del cantante è Luciana Violini, star del web con quasi 190mila follower su Instagram… nonché nonna dello stesso Fedez. Nonna e nipote si sono regalati un momento solo per loro, un romantico tete-a-tete che su Instagram è stato apprezzato da oltre 700mila persone.

FEDEZ E NONNA LUCIANA

La signora Luciana è molto popolare sui social. Una ‘nonna imprenditrice digitale’ si legge sul suo profilo Instagram, dove è approdata nel 2019. Tra i suoi post, oltre agli scatti condivisi con il nipote e ‘la collega’ Chiara Ferragni, anche momenti della sua vita personale, dalle partite di bowling alle sedute dal parrucchiere. Nonna Luciana ha fatto anche diverse apparizioni in The Ferragnez, la serie Prime Video con protagonisti Fedez e Chiara, di cui è stata da poco annunciata la seconda stagione.

THE FERRAGNEZ

La prima stagione di The Ferragnez ha raccontato con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di Chiara Ferragni e Fedez. “Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che, attraverso la terapia, provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia”, ha spiegato Chiara Ferragni. “Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali”. La seconda stagione di The Ferragnez, in arrivo su Prime Video nel 2023, affronterà anche il percorso di Fedez nell’affrontare la sua malattia: “Sono contento di avere questa opportunità”, spiega il cantante, “far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”.

