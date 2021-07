Covid, 907 nuovi casi e 24 morti. Torna a scendere il tasso di positività

ROMA – Sono 907 i nuovi casi di Covid in Italia a fronte di 192.424 test tra molecolari e antigenici, con 24 morti. Il tasso di positività è allo 0,47%, dunque in discesa rispetto allo 0,64% di 24 ore fa. Ieri i decessi erano stati 31, mentre i nuovi casi 480. Per quanto riguarda i ricoveri, il bollettino del ministero della Salute registra 187 terapie intensive occupate per Covid, 4 in meno rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono 1.271, con un calo di 134 unità nelle ultime 24 ore.