Progetto Horizon 2020 MenSI: aperta la selezione per le scuole

ROMA – L’Indire, con la Rete delle Avanguardie Educative e delle Piccole Scuole, aderisce al progetto europeo MenSi (Mentoring for School Improvement – Project Number 1 101004633) finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 e coordinato dal Consorzio EUN (European Schoolnet).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di intervenire sui modelli di Mentoring a supporto dei processi di innovazione didattica e organizzativa nelle scuole d’europa tramite l’uso delle ICT. MenSI vuole mobilitare 120 scuole di sei paesi europei (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo) con l’intento di costituire comunità di pratiche con il coinvolgimento di 4 “scuole mentor” che avranno il compito di accompagnare, attraverso opportuni modelli di mentoring 4 “scuole mentee” del proprio territorio (su base regionale) nella sperimentazione di modelli didattici e organizzativi innovativi potenziati dalle ICT.

L’Indire, nell’ottica di costituire questa comunità di pratiche, ha avviato una procedura comparativa su base regionale per la selezione di 4 scuole Mentor e 16 scuole Mentee nell’ambito delle attività previste dal progetto MenSI Horizon 2020. Con le scuole Mentor, individuate attraverso la predisposizione di elenchi regionali e all’esito della presente selezione, saranno stipulati 4 accordi ex art. 15 L. 241/1990 per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con l’Istituto, di attività di coordinamento a livello regionale e nazionale di attività di informazione, formazione, diffusione e sostegno alla formazione delle scuole Mentee individuate.

La procedura prevede la selezione di:

n. 2 Scuole Mentor tra le scuole del primo ciclo della rete delle Piccole Scuole

n. 2 Scuole Mentor tra le scuole secondarie di II grado della rete delle Avanguardie Educative

n. 8 Scuole Mentee tra le scuole del primo ciclo della rete delle Piccole Scuole

n. 8 Scuole Mentor tra le scuole secondarie di II grado della rete delle Avanguardie Educative

Il termine per la presentazione delle candidature è 16/07/2021.