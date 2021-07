Italia-Spagna, omaggio a Raffaella Carrà: riscaldamento con ‘A far l’amore comincia tu’

ROMA – La Nazionale di calcio a Wembley con le musiche di Raffaella Carrà. L’iniziativa è della Figc, che per il riscaldamento della semifinale di Euro 2020 con la Spagna di stasera, nell’impianto londinese, ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate.



“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà- ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina- donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

LEGGI ANCHE: Da Canzonissima al film ‘7 eroiche carogne’ l’omaggio in tv a Raffaella Carrà

‘Da Trieste in giù’ tutta l’Italia piange Raffaella Carrà