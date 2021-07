Regionali Calabria, Boccia (Pd): “Unire il centrosinistra, poi dialogo con il M5s”

REGGIO CALABRIA – “Prima uniamo il centrosinistra poi dialoghiamo con il M5s perché con loro abbiamo costruito due anni fa un fronte che ha consentito la nascita di questa nuova Europa. Oggi se c’è un’Europa che ci da 209 miliardi e ci consente di investire su scuola, sanità, lotta al consumo del suolo, alla transizione digitale è perché alcuni eurodeputati M5s, nel 2019, prima ancora che nascesse il governo giallorosso, votarono per la Commissione Von der Leyen”. Così il responsabile nazionale del Pd enti locali Francesco Boccia oggi a Cosenza, in qualità anche di commissario provinciale della federazione dem, ha risposto sul dialogo con il M5s in vista delle elezioni regionali.