Lopalco: “Varianti? Anche una a settimana, ma è la normale evoluzione del virus”

NAPOLI – “Sulle varianti: ci sarà la lambda, la zeta, la omega ne troveremo una ogni settimana. Ne troveremo tante. Fa parte della normale dinamica di evoluzione del virus. Finora i vaccini stanno funzionando benissimo su tutte le varianti, per cui vacciniamo e non occupiamoci delle varianti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco a margine di un incontro organizzato a Bari da Acquedotto pugliese.



Sulle consegne vaccinali, l’epidemiologo ha spiegato che “le previsioni iniziali erano piuttosto negative” ma “stanno migliorando decisamente grazie a uno sforzo del governo che con il presidente sta cercando di limitare il danno legato alla diminuzione degli arrivi di vaccino Pfizer”. “Noi abbiamo già per il mese di luglio in previsione 50mila dosi di vaccino in più questo significa che a fronte di una previsione iniziale di 200mila soggetti che dovevano essere spostati in avanti, ora siamo arrivati a 150mila: è un numero più limitato – ha proseguito – Si tratta di cittadini al di sotto dei 30 anni quindi quanto meno garantiamo la vaccinazione nelle persone più adulte. Il danno è molto limitato”.

“L’obiettivo – è l’auspicio di Lopalco – di raggiungere coperture molto alte entro la fine di settembre come ha detto il generale Figliuolo, penso che sarà rispettato”.