A Courmayeur due eventi per celebrare il Monte Bianco

COURMAYEUR (AOSTA) – Due appuntamenti per conoscere il Monte Bianco e le sue meraviglie. È in programma per domani alle 17.30 al Jardin de l’Ange la seconda edizione di Café Citoyen, il salotto en plein air in cui ricercatori, giornalisti ed esperti di montagna si confrontano sul tema.

Interverranno Annibale Salsa, antropologo, esperto di cultura alpina e presidente del Comitato Scientifico della Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio di Trento; Pietro Giglio, giornalista, documentarista, antropologo e guida alpina; il geomorfologo e glaciologo Sylvain Coutterand e l’architetto e paesaggista Loredana Ponticelli. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Courmayeurmontblanc.

Il giorno successivo, giovedì 8 luglio, è prevista un’escursione gratuita sul ghiacciaio del Miage. I partecipanti saranno accompagnati dalle guide escursionistiche e naturalistiche di Fondazione Montagna Sicura. L’escursione, a numero chiuso, ha già raggiunto il limite massimo delle 20 adesioni. Viste le possibili condizione meteo avverse, l’organizzazione sta valutando se rinviare l’evento al giorno successivo.

Entrambe le iniziative sono organizzate dalla Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre, in collaborazione con i partner transfrontalieri del progetto Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel, compreso nel Piter Parcours e finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/2020.

