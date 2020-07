Ennio Morricone ha scritto il suo necrologio: “Funerali in forma privata, non voglio disturbare”

ROMA – “Io Ennio Morricone sono morto”, inizia cosi’ la lettera con cui il maestro Ennio Morricone, scomparso oggi a 91 anni, ha voluto salutare famiglia e amici. A divulgare ai cronisti il necrologio, scritto poco prima dell’incidente che gli ha causato la rottura del femore, e’ stato il suo avvocato e amico Giorgio Assumma. “Un ricordo particolare per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della mia vita- scrive ancora il maestro-. C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare nessuno. Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert per aver condiviso con me e la famiglia gran parte della mia vita“. Quindi il saluto alla famiglia e quello piu’ sofferto alla amata moglie Maria, a cui dedico’ i suoi 2 Oscar: “Voglio ricordare con amore le mie sorelle, Adriana, Maria e Franca i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. Un saluto pieno intenso e profondo ai miei figli, a mia nuora e i miei nipoti. Per ultima Maria ma non ultima, a lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha unito. A lei va il mio più doloroso addio“.

