VIDEO | Alluvioni in Giappone, almeno 49 vittime. E l’allerta meteo continua

ROMA – Quarantanove vittime accertate, un numero di sfollati in rapido aumento e previsioni meteorologiche che alimentano l’allarme almeno ancora per domani: è il quadro, provvisorio, tracciato oggi dall’emittente Nhk per le alluvioni che stanno sferzando il sud del Giappone e in particolare la prefettura di Kumamoto.

Testimonianze giunte all’agenzia Dire hanno confermato fughe di abitanti da case invase dall’acqua, con famiglie che hanno rischiato di annegare nel tentativo di mettersi in salvo, prima salendo ai piani superiori e poi riversandosi in strada.