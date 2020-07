VIDEO | Regionali Puglia, Boccia: “Su doppia preferenza Consiglio agisca o interverremo”

BARI – “Mi aspetto che in queste ore il Consiglio regionale faccia quello che e’ giusto fare, non solo in Puglia e anche nelle altre regioni che si sono attardate. Sono sicuro che lo faranno perche’ anche loro hanno a cuore i diritti delle donne, altrimenti interverremo con i poteri che la Costituzione ci da’“. Lo ha detto da Andria il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia rispondendo a una domanda sulla introduzione della doppia preferenza di genere nelle leggi elettorali regionali. Si tratta di “un impegno che non dovevamo prendere noi”, ha puntualizzato il ministro e ha concluso: “Votare contro le donne e’ ignobile e maschietti che lo fanno dovrebbero vergognarsi”.