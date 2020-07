Rai e Mediaset rendono omaggio a Ennio Morricone: stasera in onda ‘C’era una volta in America’ e ‘Baarìa’

ROMA – Nel giorno in cui ci ha lasciato il grande maestro Ennio Morricone, Rai e Mediaset hanno deciso di modificare la loro programmazione per rendere omaggio a uno dei piu’ grandi compositori della storia del cinema. Su Rai 3 alle 20.30 andra’ in onda ‘C’era una volta in America‘, ultimo film di Sergio Leone, straordinario affresco che abbraccia oltre 40 anni di storia americana. Protagonisti un gruppo di gangster cresciuti nel Lower East Side di New York negli anni ’20, capitanati da uno straordinario Robert De Niro. Il film, un insuccesso al botteghino, e’ stato successivamente rivalutato tanto da essere ora considerato una delle pellicole migliori di tutti i tempi, grazie anche alla bellissima colonna sonora scritta da Morricone, nella quale compare l’indimenticabile Deborah’s Theme.

Un altro affresco, questa volta italiano, e’ quello realizzato da Giuseppe Tornatore che nel 2009 firma ‘Bariaa’, racconto di tre generazioni di una famiglia siciliana lungo un arco di tempo che va dal primo dopoguerra agli anni ’80, in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20. Il film segna un’ulteriore collaborazione tra Morricone e il regista siciliano dopo l’indimenticabile colonna sonora realizzata per ‘Nuovo cinema paradiso’, grazie al quale Tornatore si aggiudico’ l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEDICATI A MORRICONE DELLA RAI

Su Rai1, già nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, il ricordo è stato affidato a “Uno Mattina Estate” e “C’è tempo per…”, ma anche al film di Sergio Leone con Clint Eastwood “Per un pugno di dollari”. Nel pomeriggio, invece, l’omaggio di “La vita in diretta” e, alle 20.30, l’intervista di Fabio Fazio al Maestro nel 2017, prima di “Techetecheté” interamente dedicato a lui. Su Rai3, ampio spazio a Morricone in “Agorà”, dalle 8.00, ma anche il film “Il mio nome è Nessuno” di Tonino Valeri con Terence Hill e Henry Fonda, alle 15.30; il ricordo di “Blob” alle 20.00; e, alle 20.30, l’emozione di una delle sue colonne sonore più famose in “C’era una volta in America” di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGovern.

Nel segno del cinema e della musica del Maestro anche la programmazione di Rai Movie di lunedì 6 luglio con “Il mercenario” di Sergio Corbucci con Franco Nero, Jack Palance e Tony Musante (17.15) e con i “Nastri D’Argento 2020” in onda alle 21.10 che saranno dedicati a Morricone.

Martedì 7 luglio, invece, Rai Movie propone alle 17.20 “La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza?” di Giulio Petroni con Tomas Milian, Mike Bongiorno, Janet Agren, e – alle 21.10 – il grande affresco di “Novecento” di Bernardo Bertolucci con Burt Lancaster, Robert De Niro, Gerard Depardieu, Stefania Casini. Su Rai Premium, questa sera – lunedì 6 luglio alle 22.55 “Pane e Libertà – Giuseppe Di Vittorio” di Alberto Negrin con Pierfrancesco Favino e Raffaella Rea.

Rai Cultura cambia la programmazione della prima serata di oggi su Rai5 riproponendo l’evento dell’11 gennaio scorso “Senato &’ Cultura” quando la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha consegnato un premio alla carriera al Maestro. Per l’occasione, l’Orchestra Roma Sinfonietta – sotto la direzione di Ennio e Andrea Morricone – ha proposto alcuni tra i più famosi brani del suo repertorio musicale.

Su Rai Storia, invece, oggi alle 18.45 e alle 23.45 (e in replica domani, martedì 7 luglio alle 10.25 e 17.45, e sabato 11 luglio alle 18.30) il ritratto di “Biografie. Ennio Morricone, il compositore assoluto” e, alle 23.05 (con replica martedì 7 luglio alle 19.00) “Musica da sera” del 1967 dedicato al compositore. Ampio spazio al ricordo del Maestro anche in tutte le edizioni dei Tg Rai e nelle diverse edizioni locali della Testata Giornalistica Regionale. RaiPlay omaggia Morricone con il “suo” cinema: disponibili “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone, “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, il film che fece conquistare nel 2016 a Ennio Morricone il suo secondo Oscar dopo quello alla carriera nel 2007, “L’uccello dalle piume di cristallo” e “Il gatto a nove code” di Dario Argento, e “La proprietà non è più un furto” di Elio Petri. Insieme ai film, RaiPlay propone una selezione di miniserie e alcuni tra i più suggestivi concerti diretti da Ennio Morricone. Tra i titoli Tv, “Marco Polo”, “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, “Paolo Borsellino – I 57 giorni”. Tra i concerti, l’ “Omaggio a Morricone” ospitato presso il Senato della Repubblica nel 2020; Ennio Morricone dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai (2013) nel Concerto di Natale da Assisi; e “Morricone e la sua orchestra” (1967). Infine, la collezione “Omaggio al Maestro Ennio Morricone” una selezione di interviste e partecipazioni del grande musicista alle trasmissioni televisive Rai.

Ricchissima la programmazione di Radio Rai per rendergli omaggio: Radio1, dopo aver e dato la notizia della scomparsa nei Gr del mattino, lo ha ricordato all’interno di Radio Anch’io Sport, e di Centocittà. E poi, dalle 10,30 alle 11,30 in Giorno per Giorno, condotto da Francesca Romana Ceci, Eleonora Belviso e Mauro Zanda. Più avanti nella giornata spazio al ricordo in Radio1 Music Club (dalle 15.00 alle 15.30 con John Vignola), In viva voce (dalle 15.30 alle 17.00 con Ilaria Sotis e Claudio De Tommasi) e La Radio in comune (dalle 17.00 alle 18.00 con Umberto Broccoli).

Per Radio2, Tommaso Labate di “Quei bravi ragazzi” ha dedicato a Morricone un monologo su Instagram e Facebook, mentre “Pezzi da 90”, alle 13.00 su Facebook lo ha ricordato con uno speciale. Lo stesso faranno, nella notte “I lunatici” e, domattina – martedì 7 luglio alle 6.00 – “Caterpillar Am” con Marco Ardemagni e Filippo Solibello che ricorderanno il loro incontro con Morricone. Tutta Radio 3 si è unita al cordoglio per la scomparsa del Maestro della musica italiana per eccellenza, ricordandolo in tutte le trasmissioni e dedicandogli Hollywood Party, dalle canzoni composte per Joan Baez e per la colonna sonora di “Sacco e Vanzetti” agli arrangiamenti per cantanti come Modugno, Morandi, Mina, dalla scrittura di “Se telefonando” all’amore che per lui avevano grandi musicisti rock, da Bruce Springsteen ai Clash. Tutta dedicata alle musiche del Maestro, inoltre, la trasmissione “Fahrenheit”. Radio3 lo ricorda anche attraverso il suo archivio con le puntate di “L’universo compositivo di Ennio Morricone”, “Guida pratica a Morricone”, “Ennio Morricone, Inseguendo quel suono. Conversazioni con Alessandro De Rosa” e “Intervista a Ennio Morricone in occasione del 90° compleanno”. Rai Radio3 Classica, dalle 20.30 propone uno Speciale con le colonne sonore di “C’era una volta in “America”, “The Mission”, “C’era una volta il West”, brani di musiche per i film di Pier Paolo Pasolini, “Malèna” e “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore. Sui social, inoltre, la pubblicazione del video “Giù la testa”. Radio Techetè per salutare il Maestro Morricone propone agli ascoltatori una puntata di “Incontri con”, con l’intervista di Elena Doni fatta a Morricone il 12 febbraio 1975. La puntata è in onda oggi e domani alle 18,30 su Rai Radio Techetè e disponibile on-demand su www.raiplayradio.it/radiotechete/.

Rai RadioLive, infine, martedì 7 luglio, sarà il canale radio interamente dedicato al ricordo di Ennio Morricone. Dalle 9.00 alle 20.00, verranno trasmessi brani del grande musicista scomparso: un omaggio ad un italiano che, con la sua arte, ha fatto grande il nostro Paese in tutto il mondo.

