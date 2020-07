Torna a Napoli il grande cinema all’aperto con ‘Estate a corte’

NAPOLI – Sara’ un’estate di visioni e incontri, proiezioni e dialoghi quella promette “Estate a corte”, la manifestazione che portera’ il grande cinema nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Tre i direttori artistici, Pietro Pizzimento, Fabio Gargano e Giuseppe Colella, che hanno firmato il cartellone che sara’ proposto nel cortile del Foqus e che intende riportare in piazza “persone e storie”.

Dal 7 luglio al 24 agosto, ogni sera dalle 21, con apertura della “corte” dalle 20, film noti e anteprime come quella prevista per l’inaugurazione della manifestazione “Il ladro di cardellini”, diretto da Carlo Luglio, interpretato da Nando Paone e da un cast corale che include Lino Musella, Pino Mauro, Giovanni Ludeno, Ernesto Mahieux, Tonino Taiuti, Gigi De Luca, Vincenzo Nemolato, Viviana Cangiano, Yulia Mayarchuk, Antonella Attili. Musiche originali di Remo Anzovino, canzoni di Canio Loguercio. “Dopo esserci impegnati sul territorio nel periodo del lockdown – dice Rachele Furfaro, presidente di Foqus – sostenendo la distribuzione di beni di prima necessita’ ad alcune centinaia di famiglie in particolare difficolta’, Foqus e i Quartieri Spagnoli propongono alla citta’ una nuova iniziativa. Dopo il successo del primo Festival del Cinema spagnolo dello scorso anno, i Quartieri Spagnoli presentano nella Corte di Foqus una rassegna di cinema di qualita’, perche’ ogni sera d’estate, nel cuore dei Quartieri, nel cuore di Napoli, la Corte diventa una piazza, un luogo di accoglienza, di benessere e di incontro, a disposizione degli abitanti dei Quartieri e di tutti i napoletani”. “È con piacere che annunciamo di aver unito le energie di tre realta’ cinematografiche e culturali della nostra citta’ per presentare una rassegna di cinema con anteprime, proiezioni di film di qualita’ e d’essai, incontri con registi, attori e musicisti di diverse opere”, commenta Pietro Pizzimento.

“In questa invincibile estate, per citare il titolo di una celebre poesia di Albert Camus, ci sono ampi segnali di apertura dopo una chiusura forzata e una viva volonta’ di riappropriarsi degli spazi e del tempo perso. La kermesse cinematografica all’aperto dara’ anche particolare attenzione alle produzioni firmate Bronx Film, con opere vincitrici dei principali premi in festival internazionali e con l’intervento di molti autori. Si inaugura martedi’ 7 luglio alle 21 con l’anteprima nazionale per il pubblico in presenza del film “Il ladro di cardellini”.

“È un momento anomalo dove germinano idee nuove, nonostante le file di molti disperati alle mense Caritas o al Banco dei pegni”, riflette il regista Carlo Luglio. “Ciononostante avere l’onere e l’onore di ripartire qui dalla fondazione Foqus nel cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, dove ho vissuto per un lustro, e vedere spiccare il volo dei Cardellini del nostro film leggero e malinconico, e’ un segnale di trasformazione che ci porta alla consapevolezza di avere il dovere di cambiare in meglio le nostre vite e quelle di chi ci circonda”.

Dopo aver partecipato a svariati festival e rassegne, il film del regista napoletano dal 14 luglio sara’ distribuito su diverse piattaforme: The Film Club, Chili, Infinity, Sky Primafila, Rakuten Tv, Apple TV, Tim Vision e poi su Amazon Prime Video. Fino al 24 agosto, ogni sera una proiezione cui si abbinera’ talvolta una conversazione con un regista, un musicista, un attore. È il caso dell’incontro con il regista e scrittore Guido Lombardi (10 luglio), autore de “Il ladro di giorni”, opera selezionata alla Festa del cinema di Roma 2019 e tre volte in nomination ai Nastri d’Argento 2020 nelle categorie migliore canzone originale (l’omonima Il ladro di giorni scritta da Nelson, premiato col David di Donatello nel 2018 e 2016, e cantata da Nelson e da Gnut), migliore fotografia (Daria D’Antonio) e miglior attore non protagonista (Massimo Popolizio). Lombardi sara’ accompagnato a Foqus proprio da Nelson.

Sabato 11 tocca a Francesco Lettieri, che dopo aver diretto tutti i videoclip di Liberato e diverse clip di Calcutta, K-Conjog, Francesco Di Bella, Giovanni Truppi e Noyz Narcos di recente ha debuttato dietro la macchina da presa con il film ULTRAS.

Il 13 luglio il regista Toni D’Angelo parlera’ del suo “Falchi”, interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino. Mentre sabato 18 luglio spazio a Marco D’Amore, regista e inteprete de “L’immortale”, sorta di narrazione cross-mediale che si inserisce nell’affresco della serie Gomorra. E ancora, il 23 luglio il regista Mario Martone e in chiusura di rassegna l’attore Elio Germano per il film su Ligabue. Da segnalare, inoltre, la proiezione di “Radici” con protagonista il cantautore Enzo Gragnaniello, e quella sera verra’ reso omaggio al musicista Franco Del Prete scomparso di recente, quella di “So’ sempe chillo” di Romano Montesarchio, ritratto del cantante Franco Ricciardi, e del documentario “Largo Baracche” diretto da Gaetano Di Vaio.