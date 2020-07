VIDEO | Ennio Morricone e l’Oscar per ‘The Hateful Eight’: “Lo dedico a mia moglie Maria”

ROMA – “Ringrazio l’Academy per il prestigioso riconoscimento. Il mio pensiero va agli altri candidati e in particolare allo stimato John Williams. Non c’è una musica importante se non c’è un grande film che la ispiri. Dedico questa musica e questa vittoria all’Oscar a mia moglie Maria“. Con queste parole Ennio Morricone, nel 2016, ringraziava l’Academy per l’Oscar vinto per la colonna sonora di ‘The Hateful Eight’ di Quentin Tarantino, davanti alla standing ovation di una platea che lo acclamava commossa. Aveva 87 anni e quello era il secondo Oscar, dopo quello alla carriera ricevuto nel 2007. Oggi il grande compositore, autore di straordinarie colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, ci ha lasciato, all’età di 91 anni, dopo una caduta che gli aveva causato la rottura del femore.

LEGGI ANCHE: È morto il maestro Ennio Morricone

C’era una volta Ennio Morricone, compositore da Oscar