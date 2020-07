Turismo, in una settimana emessi quasi 350 mila bonus vacanze

ROMA – “Dal 1 Luglio e’ partito il Bonus Vacanza. Lo state richiedendo in tanti. In meno di una settimana quasi 350 mila bonus emessi per un controvalore di 150 milioni di euro. Abbiamo scelto la App IO per l’erogazione, garantendo cosi’ un tempo inferiore al minuto per completare la pratica“. Lo scrive, su Facebook, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.