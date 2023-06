Palermo, poliziotto aggredito dal branco: prognosi di 40 giorni

PALERMO – Poliziotto aggredito a Palermo. Calci, pugni e spintoni a Borgo vecchio, quartiere popolare del capoluogo siciliano, per consentire la fuga a un ladro. L’episodio si è verificato ieri sera ma è stato reso noto soltanto oggi dalla questura.

L’INSEGUIMENTO PER LE STRADE DI PALERMO

L’agente era a bordo di una volante quando, in via Quintino Sella, ha notato due individui a bordo di un ciclomotore appena rubato. I due, alla vista della polizia, sono fuggiti. Ne è nato un inseguimento a piedi che si è concluso in largo Edoardo Alfano, dove l’agente è riuscito a bloccare uno dei due fuggitivi.

L’AGGRESSIONE DEL BRANCO A BORGO VECCHIO

A quel punto, però, una quarantina di persone hanno circondato il poliziotto aggredendolo e riuscendo così a fare fuggire nuovamente il fermato. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’aggressione del branco è costata al poliziotto una prognosi di 40 giorni.