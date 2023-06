Travolto da un’auto mentre tagliava l’erba, a Terlizzi muore un operaio di 25 anni

BARI – Un operaio di 25 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre falciava l’erba sulla strada provinciale 231 all’altezza di Terlizzi, nel barese. “Ci chiediamo se questa tragedia poteva essere evitata, se una maggiore attenzione alle norme sulla sicurezza avrebbe potuto evitare la morte di un ragazzo intento a lavorare”, dichiara Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale Uil e commissario straordinario Uil Puglia.

NEL BARESE 4 MORTI SUL LAVORO IN SOLE DUE SETTIMANE

“Un’altra vita spezzata, la quarta in appena due settimane. Continuiamo a contare le vittime sul lavoro – spiega Ronzoni – nell’assordante silenzio delle istituzioni che ancora oggi non hanno fatto nulla di concreto per garantire la massima sicurezza di lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro. Ci troviamo a dover ripetere ancora una volta quelle per noi sono richieste fondamentali e non più procrastinabili: più controlli e più ispettori, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l’estromissione dai bandi pubblici delle aziende che non rispettano gli standard di sicurezza e che non applicano i contratti nazionali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi, l’istituzione di una procura speciale in materia e la riapertura della discussione sui lavori usuranti”.