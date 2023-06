Gravina avverte: “Il centrosinistra è pronto a governare” e domani per Roberti arriva Salvini

CAMPOBASSO – Attesa una sfilata di big in Molise in vista delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno. Domani il vicepremier leghista Matteo Salvini è atteso a Termoli per un comizio in programma alle 19:30 in piazza Vittorio Veneto. Il ministro sarà in regione anche giovedì per un appuntamento a Isernia. La Lega sosterrà il candidato di centrodestra Francesco Roberti e a tirargli la volata potrebbe giungere in Molise, nei prossimi giorni, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non è da escludere, inoltre, un appuntamento elettorale con la numero uno dei dem Elly Schlein, al fianco del candidato di centrosinistra Roberto Gravina, con il leader del suo partito, il Movimento 5 Stelle, già intervenuto nel corso della presentazione dei candidati pentastellati.

GRAVINA: “IL CENTROSINISTRA È PRONTO A GOVERNARE”

Stamattina proprio Gravina ha presentato a Campobasso i nomi in corsa con il Pd per la carica di consigliere regionale. “Stiamo visitando palmo a palmo, sin dai primi giorni di questa campagna elettorale, la nostra regione presentando direttamente alla gente i candidati delle liste della nostra coalizione di centrosinistra. Si tratta di donne e uomini scelti dai territori, che conoscono le richieste e le esigenze dei molisani e, soprattutto, che sono in grado di affrontare i temi delicati della nostra regione con celerità, perché siamo pronti a governare sin da subito, senza tempi morti“