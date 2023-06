VIDEO| The Jackal: “Siamo ancora ‘pesci piccoli a poco budget'”

ROMA – In un mare di pesci grandi ci sono tanti pesci piccoli che resistono al tempo, fanno squadra e nuotano nelle loro acque, quelle di Napoli. L’8 giugno su Prime Video arriva ‘Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget’, la prima serie comedy ideata e interpretata dalla content factory dei The Jackal.

Nel cast protagonisti gli sciacalli Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e con Martina Tinnirello. “È la mia prima esperienza in assoluto. Non mi sono ancora ripresa da questa esperienza e forse non mi voglio riprende”, ha raccontato Martina, in occasione della conferenza stampa al Multisala Barberini di Roma. Tra le sorprese che arricchiscono i sei episodi (prodotti dai The Jackal in associazione con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video) anche sei inaspettate special guest: Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario ‘Il Ginnasio’ Terrone. “Vediamo come ognuno di loro si cala in un contesto diverso da quello in cui si trova di solito”, ha detto Aurora. È stata lei a “scegliere il titolo durante le riprese. I pesci piccoli rappresentano la metafora di una piccola agenzia in un mare di grandi agenzie“, ha spiegato Ciro.

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

THE JACKAL: “CI SENTIAMO ANCORA DEI PESCI PICCOLI”

“Ci siamo sentiti e ci sentiamo ancora dei pesci piccoli con poco budget. Ma non è solo questione di budget, ma si tratta della mentalità. Noi vogliamo continuare a crescere e imparare”, hanno detto Fru e Fabio.

THE JACKAL: “QUI SIAMO NOI AL 100%”

Alla regia Francesco Ebbasta. “La cosa che mi sorprende di loro è la sensibilità rara di riuscire a riconoscere il valore della squadra. C’è un personalismo nel mondo dei social quindi abbiamo voluto raccontare il saper far squadra”, ha detto il regista. “In questa serie mettiamo soprattutto in luce piccoli contesti lavorativi di provincia che, oggi, sono costantemente bombardati da esempi alti in cui tutti sono famosi in un attimo. E noi – ha proseguito Ebbasta – vogliamo raccontare quegli eroi che si svegliano tutte le mattine alle 7 consapevoli che non cambieranno il mondo. Ma sono persone che riescono a sopravvivere, a essere vivi, creativi e a creare delle tradizioni. Persone che hanno una capacità di vivere il quotidiano in squadra”. Per i The Jackal “la comicità è uno strumento per sopravvivere. Ma l’importante è riempirsi di quello che si ha e non di quello che non si ha. Bisogna avere dignità e consapevolezza di essere contenti di quello che si sta facendo“, ha sottolineato Balsamo. “Qui siamo The Jackal al 100%“, ha detto la content factory.

THE JACKAL: “RACCONTIAMO UNA NAPOLI DIVERSA”

La serie è anche una riflessione su quanto sia difficile creare “qualcosa di nuovo e non rifarsi sempre ai riferimenti che abbiamo. E lo abbiamo fatto omaggiando ‘The Office’ nel quarto episodio, che abbiamo girato in ufficio, come se fosse un mockumentary”, ha aggiunto Ebbasta.

Nella serie un lato inedito di Napoli. “Qui non è solo come sfondo. Napoli è presente nella serie in modo diverso da come viene sempre raccontata. Non c’è il mare, la pizza, la camorra e nemmeno il Vesuvio. Ma ci sono ragazzi e ragazze che lavorano in piccole agenzie di marketing tra social, piadine e inglesismi. Raccontiamo la contemporaneità di Napoli”, ha sottolineato Balsamo.

THE JACKAL: “SOGNIAMO DI NON PERDERCI MAI”

Un’agenzia piccola, con tante idee ma anche tanti sogni. “Sogno 10 stagioni di ‘Pesci piccoli’. Questo è un progetto che abbiamo voluto con tutto il cuore. Noi lavoriamo spesso in altre cose ma quanto gli Avergers si uniscono (si riferisce ai The Jackal, ndr) c’è una forza incredibile“, ha detto Fru. “Noi abbiamo sempre sognato di raccontare storie. Con il tempo ci siamo riusciti e abbiamo pure fatto altro. Spero che possiamo continuare a sognare a farlo con divertimento. La nostra indole è la nostra forza“, ha aggiunto Ciro. Fabio spera “professionalmente di non perderci mai, personalmente di accettarmi di più e sogno il quarto scudetto del Napoli”.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget. si divide in sei episodi diretti da Francesco Ebbasta, ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi. Completano il cast di Pesci piccoli Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza, Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi, Mario Zinno.