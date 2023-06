VIDEO | A Ravenna centinaia di pesci morti nel canale: “Fermarli prima che arrivino al mare”

RAVENNA – “Da giorni” nel ravennate, precisamente nel canale Destra Reno, a Mandriole, si può vedere una “impressionante e nauseabonda fiumana di pesci senza vita di ogni taglia destinata a raggiungere il mare”. Le immagini della moria stanno circolando sui social e il consigliere comunale civico Alvaro Ancisi chiede una ordinanza del sindaco Michele De Pascale per arginare il problema prima che il fenomeno raggiunga l’Adriatico a Casal Borsetti.

“SI FERMINO I PESCI PRIMA CHE ARRIVINO AL MARE”

“È assolutamente indispensabile, senza però che alcuno, oltre alla popolazione locale afflitta da tanta desolazione, mostri neppure di essersene accorto, che le autorità pubbliche intervengano con urgenza”, afferma Ancisi. “Innanzitutto- precisa- per evitare maggiori danni all’igiene pubblica e alla salubrità ambientale, come sarebbe se il funebre convoglio ittico finisse in mare senza prima essere raccolto e incenerito, ma comunque per risalirne alle cause, fronteggiarle, possibilmente rimuoverle o quanto meno informare la cittadinanza sui comportamenti da assumere”.

Di una “situazione allarmante” parlano anche Marta Evangelisti e Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia. “Riteniamo che sia necessario, con urgenza e conseguente tempestività- affermano i due esponenti Fdi- individuarne e rimuoverne le cause e allo scopo sollecitiamo che gli enti preposti al monitoraggio delle acque, primo tra tutti Arpae, intervengano senza perdere ulteriore tempo”.