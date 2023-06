VIDEO | Mamma cinghiale e i suoi cuccioli arrivano in spiaggia a San Fruttuoso, il video è virale

BOLOGNA – Sono comparsi così, arrivando da sotto il ponte, e camminando molto tranquillamente di sono fatti strada tra i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia di San Fruttuoso, in Liguria. C’era la mamma, un cinghiale più grande, e sei cinghiali di dimensioni inferiori: quattro veramente molto piccoli, altri due medi. In fila e muovendosi in gruppo uno vicino all’altro, sono arrivati nel bel mezzo della spiaggia affollata. Le persone, quasi tutte in costume da bagno e probabilmente in buona parte turisti, hanno per lo più guardato incuriositi la scena, molti rimanendo serenamente seduti sui propri teli stesi sulla spiaggia. Qualcuno si è alzato e ha fatto per allontanarsi, ma non ci sono state scene di agitazione.

IL PRIMO PENSIERO È PRENDERE IN MANO IL TELEFONO E RIPRENDERE

Una mamma scosta il passeggino, una bimba è apparsa un po’ agitata e ha fatto quache passo in direzione del mare, dove poi è stata presa in braccio dal papà. Qualche altro bagnante ha scelto di fare due gradini per salire su una specie di marciapiede sopraelevato rispetto alla spiaggia. Ma tutti sono rimasti tranquilli e di fatto l’unica preoccupazione evidente nelle persone è stata quella di prendere in mano il telefono e riprendere la scena. Qualcuno ha spostato il proprio zaino per evitare che magari i cinghiali frugassero alla ricerca di cibo. Altri bagnanti erano in mare a riva e hanno osservato la scena dal mare.

POCHI MINUTI DOPO L’ARRIVO SI SONO ALLONTANATI

Il tutto si è risolto comunque in pochi minuti: i cinghiali hanno passeggiato indisturbati in spiaggia, si sono avvicinati a qualche zaino apopggiato per terra insieme ai teli. Hanno tentato di cercare cibo in un bisone dell’immondizia sul marciapiede ma evidentemente senza successo. Poi dopo pochi minuti si sono allontanati, riprendere il sottopasso da cui erano arrivati. Il tutto sotto gli sguardi dei turisti muniti di cellulare.

IL VIDEO POSTATO IL 31 MAGGIO

Il video è effettivamente molto curioso e in queste ore continua a impazzare in giro per il web. È stato postato mercoledì 31 maggio da un utente su facebook, che lo ha accompagnato con il messaggio “Benvenuti in Liguria“. Non si può avere la certezza che sia stato girato proprio quel giorno. Sul web circola la voce che si tratti di una famigliola di cinghiali già avvistati negli ultimi tempi in zona, anche vicino all’abbazia di Camogli poco distante.