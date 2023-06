‘Viva Rai2’, dopo la lettera dei residenti di via Asiago Fiorello si scusa

ROMA – Si smorzano i toni della polemica sollevata dai residenti di via Asiago, a Roma, a causa del programma di Fiorello, Viva Rai2. Dopo le scuse da parte del conduttore per i grandi disagi creati, che hanno spinto gli abitanti di zona a inviare una dettagliata lettera al direttore di rete, arriva anche la nota del consigliere municipale Renato Sartini, che nei giorni scorsi aveva manifestato le sue preoccupazioni legate alla sicurezza dei cittadini e il timore che possa arrivare una seconda edizione del programma.

“Gentilissimo Sign. Rosario Fiorello- scrive Sartini- ho seguito questa mattina la trasmissione ‘Viva Rai 2!’ dove ho potuto ascoltare e apprezzare le parole di scuse nei confronti di tutti quei cittadini che da 6 mesi su Via Asiago, Via Montella e aree limitrofe sopportano i disagi dovuti alla trasmissine che conduce. Ho apprezzato anche la ammissione di ‘casino’ che c’è a causa anche di un pubblico felice che viene da tutta Italia. E al di là della serietà del problema, che i vertici della Rai e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri dovranno affrontare con serenità, nel rispetto dei diritti dei residenti, ancora rido per la battuta ‘Per rivederci qui si dovranno fare 15 riunioni di condominio. Ce lo vedo Roberto Sergio – responsabile del programma – a parlare di millesimi. Per rumori e altro’. E ho apprezzato le piene scuse nei confronti dei cittadini: ‘Tra l’altro volevamo dirvi, a scanso di equivoci, che noi fuori non abbiamo diffusione. Che quello che sentite a casa fuori non si sente. Hanno degli auricolari. Non si sente niente. Comunque il casino c’è. Non possiamo biasimare chi si lamenta. Perché comunque il pubblico viene da tutta Italia e quando sono qua magari schiamazzano’. Come ho già scritto: spero che ‘Viva Rai2 !’ venga riconfermata. Ma con una formula soddisfacente per tutti. Grazie”, conclude il consigliere.